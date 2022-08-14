В Хабаровском крае благоустраивают села Фото: Правительство Хабаровского края

Села хабаровского края активно благоустраивают. Только в текущем году на это выделено 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Так, до конца года в Переяславке будет реконструирована водонапорная башня и появится общественная водозаборная колонка. Это особенно актуально для жителей восточной части поселка, где сейчас нет доступного водоснабжения. Стоимость проекта - 2,5 миллиона рублей, из которых 1,7 миллиона выделены в рамках краевой субсидии,— рассказали там. Помимо этого в селе Полетное облагородили местный Дом культуры, в Бичевой сделали уличную тренажерную площадку. Что будет меняться к лучшемe, решают сами жители.

- В следующем году на эти цели будет выделено 165 миллионов рублей, из них 152 – из федерального бюджета. Это позволит нам реализовать порядка 80 проектов, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук.

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