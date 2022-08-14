Спасатели на катере эвакуировали женщину, пострадавшую на даче в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае с острова Большой Уссурийский спасатели эвакуировали дачницу. Женщина сломала ногу, и ей была срочно нужна помощь врачей.

Произошло все поздним вечером 13 августа. Пострадавшей оказалась 42-летняя хабаровчанка. На помощь ей поспешили спасатели вместе со специалистами Территориального центра медицины катастроф.

— В условиях темного времени суток и дождливой погоды на катере МЧС России спасатели и бригада врачей направились к острову. Здесь их ждали родственники пострадавшей, которые проводили до участка. Наложив шину на сломанную конечность и положив на носилки, женщину доставили на катер, а затем уже перевезли в город, — рассказали в МЧС Хабаровского края.

Когда катер причалил к берегу, женщину перенесли в машину скорой помощи и увезли в больницу.

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