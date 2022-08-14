В Хабаровском крае увеличат северные и дальневосточные надбавки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае будут увеличены северные и дальневосточные надбавки. С информацией о разрабатывающемся законопроекте выступил губернатор региона Михаил Дегтярев .

- Получалось, что мы дискриминировали приезжих специалистов. Опыта у него, возможно, и больше, чем у местных коллег, а зарплату он получал меньше, - рассказал глава субъекта.

Таким образом, правительство края намерено привлечь специалистов из других регионов страны, создав для них более выгодные условия.

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