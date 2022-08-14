Солнечная погода будет в Хабаровске 15 августа Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 15 августа будет теплой и ясной. После нескольких дождливых дней жители смогут насладиться летним солнцем. Ветер юго-восточный достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +12 до +14 градусов, а днем - от +25 до +27 градусов.

- В Хабаровске 15 августа дождь маловероятен, - рассказали в городском гидрометцентре.

В южных и северных районах Хабаровского края ожидаются небольшие дожди. В центе региона будет сухо, кроме Верхне-Буреинского микрорайона. Средняя температура на территории края установится на отметке +25 градусов.

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