240 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае за выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные у 240 человек подтвердился коронавирус. За 13 августа заболели 128 человек, а за 14 число заразились 112 жителей края. В субботу госпитализировано 26 пациентов. В воскресенье в больницы были направлены семь человек. Летальных случаев зафиксировано не было.

- Число госпитализированных в регионе достигло 70 пациентов. Еще 691 заболевший проходит лечение на дому, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

За 14 августа выздоровели 63 человека. С начала пандемии вылечились 202 852 жителя Хабаровского края.

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