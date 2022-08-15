Мэр Хабаровска принял участие в Международном фестивале корейской культуры Фото: Администрация Хабаровска

14 августа в Хабаровске прошел Международный фестиваль корейской культуры, посвященный годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова войсками СССР. На празднике побывали почетные гости: представители городской власти, краевого правительства и корейского консульства.

- В этом году исполняется 77 лет со дня освобождения корейского полуострова войсками СССР и окончания Второй мировой войны. Выражаем благодарность Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, которая пребывает на территории нашего края. Ее работники во главе с президентом Владимиром Бейком вносят огромный вклад в развитие межнациональных отношений в регионе, - сказал Александр Ивагин, зампред комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.

С приветственной речью выступил руководитель хабаровской канцелярии Генконсульства КНДР во Владивостоке.

- Сегодня правительство нашей республики поддерживает Россию в борьбе с Западом и США, которые пытаются переписать историю Второй мировой войны. Именно в это трудное время проявляется истинная дружба между нашими странами, - сказал Ким Чжэ Чжон.

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году пришлось проводить фестиваль в онлайн-формате. Присутствующие на мероприятии в этом году выразили радость от того, что праздник удалось провести «на улице», поприветствовать друг друга и познакомить хабаровчан с корейской историей и культурой.

- Корейские патриоты когда-то вели свою деятельность в Хабаровске. Поэтому у нас прочная историческая и эмоциональная связь с этим городом. Несмотря на пандемию и тяжелую ситуацию в мире, я уверен, что взаимообмен между нашими странами скоро выйдет на новый уровень, - сказал Ко Мун Хи, заместитель Генерального консула Республики Корея во Владивостоке.

К гостям и участникам фестиваля обратился и мэр Хабаровска.

- В России всегда были сплочены люди разных национальностей и вероисповедания. В единстве народа кроется залог успеха всех добрых начинаний и воплощение в жизнь масштабных проектов и планов. Хабаровск по праву считается культурным центром края. Наши жители рады возможности познакомиться с культурой и традициями наших добрых соседей, - сказал Сергей Кравчук.

После торжественного выступления почетных гостей начался праздник. Глава города принял участие в приготовлении национальных корейских блюд - кимчи и кимбап. Второе блюдо стало рекордным, так как его длина достигла 4,5 метра. Попробовать его смогли все желающие. После этого прошли конкурсы корейской кухни и национальной одежды, фестиваль кимчи, мастер-класс по оригами, историческая реконструкция. На главной сцене выступили творческие коллективы, а рядом свое мастерство показали спортсмены Союза спортивных клубов тхэквондо ВТФ Хабаровска. Закончился праздник масштабным хороводом под национальную песню «Ариран».

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