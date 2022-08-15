Губернатор Хабаровского края встретился с добровольцами батальона «Барон Корф» Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с добровольцами из батальона управления и связи «Барон Корф». В его составе - жители Хабаровского края, которые поступили на службу по контракту. Батальон дислоцируется в поселке Мулино Нижегородской области. Сейчас на полигоне проходят учение и боевое слаживание подразделения.

- Батальон «Барон Корф» назван в честь первого генерал-губернатора Приамурья. Он известен как государственный управленец и военный деятель. В подразделение входят контрактники со знаниями IT-технологий и связи из Комсомольска, Хабаровска, Бикина, Хора, Переяславки, Николаевска. Шефство над батальоном взяло на себя краевое правительство, поэтому семьям участников подразделения будет оказываться всесторонняя помощь, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор передал помощь батальону, которую купил за свои средства. Среди прочего это дизель-генератор, электроинструменты, оргтехника.

- Оборудование лишним не будет. Это не все, чем мы готовы помочь. Любой житель края может внести свою лепту. Многие хотят стать участниками военной операции на Донбассе. Мы же готовы поддержать инициативу и заключить контракты с добровольцами, готовыми вступить в армию России!

Кроме государственной поддержки, которую выделяют на федеральном уровне, власти края ввели дополнительные меры: выплату в размере 250 тысяч рублей, сохранение рабочих мест на время участия в спецоперации, преференции при оформлении детей в образовательные учреждения. Постановление об оказании краевой поддержки губернатор уже подписал.

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