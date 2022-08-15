Николаевск-на-Амуре отпраздновал День рождения 14 августа
Фото: Правительство Хабаровского края
14 августа Николаевск отпраздновал 172-ю годовщину. В честь праздника в городе прошло множество мероприятий. Программа началась с возложения цветов к памятнику адмиралу Геннадию Невельскому, который основал Николаевск-на-Амуре.
- Ко Дню города завершилось строительство нескольких объектов, в том числе современной и безопасной трассы для картинга, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
В День города поздравили лучших спортсменов и тренеров, учителей и работников культуры, супругов-долгожителей и молодоженов. Одним из ярких событий стал нивхский обряд «кормление огня». Он прошел в Центре культуры малочисленных народов Севера. А вечером над городом засверкал праздничный фейерверк.
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