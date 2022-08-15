Живодеры убили котят в подвале дома на улице Тихоокеанской в Хабаровске Фото: предоставлено Евгенией

В подвале одного из домов на Тихоокеанской неизвестный оставил пакет с четырьмя котятами и одеялом. Пушистых малышей обнаружила 84-летняя женщина, которая проживала в этом подъезде. Она позвонила волонтерам из организации «Дай лапу». На вызов откликнулась одна из добровольцев Евгения. Но она была временно занята с другими животными и пообещала приехать позже.

- Когда я добралась до места, трое котят были уже мертвы. Им проломили головы. Один из котят тоже получил травмы, но ему удалось выжить. Тела умерших животных разложили на горячих трубах. Двое приварились к ним, - рассказала «КП» - Хабаровск» Евгения.

Выжившего котенка волонтер забрала себе и выходила. Когда малыш полностью восстановится и немного подрастет, ему будут искать новый дом.

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