Министр соцзащиты Хабаровского края ответил на три самых волнующих жителей вопроса Фото: Центр управления регионом

Министр соцзащиты края Александр Дорофеев ответил на самые волнующие вопросы жителей региона во время прямого эфира в своих соцсетях. Он затронул темы поддержки многодетных семей, сроков выплат пособий и работы соцучреждений. Министр рассказал о проекте «Социальное казначейство», который был инициирован Михаилом Дегтяревым. Это новая система оформления выплат - без справок и заявлений.

- Система должна обеспечить равный доступ людей к мерам соцподдержки, решить вопрос территориальных особенностей при оформлении документов для жителей отдаленных населенных пунктов, - сказал Александр Дорофеев.

В рамках направления «Край комфортного проживания» минсоцзащиты разработало план по переводу 80% мер поддержки в упрощенный режим к 2026 году.

- С 15 августа мы запускаем единый контакт-центр. С его помощью жители края смогут получить консультацию в голосовом или текстовом формате по всем полагающимся им мерам поддержки.

Услугами соцзащиты в регионе сейчас пользуются больше 460 тысяч человек. Каждый месяц у людей возникают сотни вопросов, ответы на которые они теперь смогут получить в онлайн-режиме.

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