Биробиджанец сбил 21-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция ЕАО.

Утром 13 августа 57-летний водитель «Лада Ларгус» сбил на пешеходном переходе 21-летнего молодого человека. Все произошло на улице Пионерской, в районе дома №62. Водитель не посчитал нужным уступить дорогу пешеходу, переходившему зебру без светофора, и наехал на него.

- В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, - рассказали в Госавтоинспекции ЕАО.

Не желая нести ответственность за происшествие, водитель уехал с места ДТП. Однако побег его не спас. Спустя некоторое время виновника случившегося нашли и задержали сотрудники дорожной полиции.

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