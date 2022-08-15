Встречи родителей с детьми ограничены в лагере «Буревестник» в Комсомольске из-за коронавируса

Встречи родителей с детьми ограничены в лагере «Буревестник» из-за коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

В детском лагере «Буревестник», который находится недалеко от Комсомольска-на-Амуре, на неделю ограничили встречу родителей с детьми из-за недавней вспышки коронавируса в детском центре «Созвездие». Тогда диагноз подтвердился у 17 воспитанников учреждения. У всех детей болезнь протекает в легкой форме.

После проверки центра Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-противоэпидемических требований. Руководство не обеспечило организованный завоз детей. Многих привезли родители. Заболевших поздно изолировали от здоровых воспитанников, что позволило вирусу быстрее распространиться. Пока работа «Созвездия» приостановлена. СУ СК и прокуратура Хабаровского края проводят проверку случившегося.

В связи с этим случаем в «Буревестнике» временно ограничили встречи детей с родителями до 20 августа.

- Ситуация штатная. Вспышки коронавируса в лагере не наблюдается. Посещения ограничили в профилактических целях, - рассказали «КП» - Хабаровск» в краевом управлении Роспотребнадзора.

Сейчас в «Буревестнике» в соответствии с графиком проходит третья смена под названием «Форпост».

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