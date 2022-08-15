Один погиб и двое пострадали: в Дагестане машина упала с обрыва

Житель Хабаровского края выжил после падения машины с обрыва высотой 100 метров Фото: МВД по Республике Дагестан

Жуткое ДТП случилось в Докузпаринском районе 11 августа. Примерно в 22:00 «Лада Ларгус» ехала на 16 километре автодороги Усухчай - Куруш. В какой-то момент водитель потерял управление. Машина вылетела с дороги и сорвалась со 100-метрового обрыва. Приземлившись, авто перевернулось на крышу.

- За рулем находился 39-летний житель Московской области. Он умер на месте от множественных травм во время приземления легковушки. В салоне находились двое пассажиров: женщина из Волгограда 30 лет и 31-летний мужчина из Хабаровского края. У них тяжелые травмы, но они выжили, - рассказали в МВД по Республике Дагестан.

Пострадавших экстренно доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь.

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