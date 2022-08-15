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Происшествия15 августа 2022 2:30

Чиновника из Магадана оштрафовали за госконтракт на 151 миллион рублей

Его обязали выплатить 50 тысяч рублей
Диана КАЦКО
Чиновника из Магадана оштрафовали за госконтракт на 151 миллион рублей

Чиновника из Магадана оштрафовали за госконтракт на 151 миллион рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В феврале 2022 года управление городского хозяйства и жизнеобеспечения заключило государственный контракт на благоустройство городского парка в Сусумане. Стоимость всех работ оценили в 151 миллион рублей. Контракт на обновление парка заключили без конкурса с единственным поставщиком.

- По данной ситуации районной прокуратурой в отношении замначальника отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров и работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика», - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Магаданская ФАС признала чиновника виновным и назначила ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

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