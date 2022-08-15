Чиновника из Магадана оштрафовали за госконтракт на 151 миллион рублей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В феврале 2022 года управление городского хозяйства и жизнеобеспечения заключило государственный контракт на благоустройство городского парка в Сусумане. Стоимость всех работ оценили в 151 миллион рублей. Контракт на обновление парка заключили без конкурса с единственным поставщиком.
- По данной ситуации районной прокуратурой в отношении замначальника отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров и работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика», - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Магаданская ФАС признала чиновника виновным и назначила ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
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