Общественная палата Хабаровска обсудила ремонт Амурского и Уссурийского бульваров Фото: Администрация Хабаровска

Общественная палата Хабаровска обсудила реконструкцию Амурского и Уссурийского бульваров. По этому поводу накануне на сайте администрации города прошло голосование, результаты которого обнародовали на совещании.

- Мы должны ориентироваться на мнение жителей города. Большая часть проголосовавших хочет, чтобы бульвары украсили большим количеством зеленых насаждений. Также людям не хватает мест для семейного отдыха и спорта, - сказал Николай Нагорный, руководитель пресс-службы мэрии Хабаровска.

54% голосов поддержали установку топиарных фигур на бульварах. Больше всего хабаровчан отметило, что им не хватает оригинальных дизайнерских решений, велодорожек и зон для семейного отдыха. Существенными недостатками жители считают плохое состояние пешеходных зон и бордюров, нехватку лавочек и общественных туалетов. Итоги голосования направили в департамент архитектуры, строительства и землепользования. Результаты опроса учтут при разработке проектов бульваров.

- Бульвары были построены очень давно. Ливневки на них в плачевном состоянии. Сначала нужно проанализировать проблему со стороны инженерии и сделать так, чтобы сильные дожди и таяние снега не парализовали движение на бульварах. Также нужно решать вопрос с озеленением, - сказал Аркадий Корзун, архитектор Хабаровска.

Представители Общественной палаты и мэрии договорились, что после разработки проекта администрация города покажет результаты, чтобы при необходимости можно было внести правки в план с учетом мнения хабаровчан.

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