Деревянный дом сгорел в Хабаровске в ночь на 15 августа Фото: Андрей Малахов

15 августа примерно в 2:30 ночи дежурному пожарной части поступил вызов. Очевидцы сообщили о возгорании барака по переулку Дьяченко, 7. Спасатели сразу выехали на место. По прибытии они обнаружили, что огонь уже охватил здание полностью, включая крышу.

- Так как дом был деревянным, пламя очень быстро распространилось. В 3:45 его получилось локализовать, в 5:23 - потушить открытое горение, и только в 7:53 спасатели полностью подавили пожар, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Площадь, охваченная огнем, достигла 100 квадратов. В тушении участвовали 23 человека и семь пожарных машин. В деревянном одноэтажном доме никто не жил. Вероятно, причиной возгорания стал поджог.

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