Сорвался из-за девушки: мужчина ударил ножом знакомого в Совгавани

Мужчин получил пять лет колонии за нападение с ножом на друга Фото: Иван ВИСЛОВ

Два жителя Советской Гавани выпивали и разговаривали о насущных делах. В какой-то момент тема беседы резко изменилась,и мужчины перешли на повышенные тона. Разговор касался девушки. Один из приятелей в порыве ярости схватился за нож и пырнул другого в живот.

- Ранение оказалось тяжелым. У мужчины были повреждены внутренние органы. Напавшего 47-летнего жителя Совгавани задержали и заключили под стражу. Он признал свою вину и раскаялся, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело было передано в суд. После рассмотрения виновника приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

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