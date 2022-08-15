Депутаты Госдумы поддержали идею мэра Хабаровска об увеличении финансирования Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска Сергей Кравчук встретился с депутатами Госдумы. Во время встречи они обсудили вопросы финансирования города. Мэр обратился с просьбой пересмотреть финансовые потоки, которые идут не только в город, но и другие районы Хабаровского края.

- Хабаровск собирает около 112 миллиардов рублей в виде налогов и сборов. Но из них город получает только 8,2 миллиарда. Также мы получаем финансирование федеральных программ. Общий бюджет составляет порядка 16 миллиардов. Я обращаюсь от своего имени и от глав других населенных пунктов с предложением. Было бы хорошо оставлять больше средств в местных бюджетах. Они позволят нам стать самодостаточными, и у нас появится возможность улучшить комфорт жителей, - сказал Сергей Кравчук.

Депутат Госдумы Павел Симигин отметил, что у всех муниципалитетов есть вопросы подобного плана. Он согласился, что собранные в городе деньги должны максимально работать на муниципалитет.

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