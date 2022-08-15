Правительство Хабаровского края отменило региональный режим ЧС Фото: Правительство Хабаровского края

С 6 июля на территории Хабаровского края действовал режим ЧС из-за лесных пожаров. С 19 июля его утвердили на федеральном уровне. Глава края Михаил Дегтярев 12 августа подписал указ о снятии действующего режима.

- Во время заседания Федерального штаба по ликвидации лесных пожаров замначальника Рослесхоза Алексей Венглинский отметил, что ситуация в Хабаровском крае стабилизировалась, - рассказали в Росслесхозе.

Лесные пожары в регионе - не редкость. Каждую неделю сотрудники лесной охраны тушат десятки возгораний. Большая часть из них - результат погодных причуд. Частые сухие грозы регулярно становятся причиной уничтожения тысяч гектаров леса.

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