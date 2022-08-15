Водитель сбил велосипедиста в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

13 августа примерно в 23:15 на Совхозной произошло ДТП с участием легковушки и велосипеда. 28-летний водитель «Тойоты Аллион» ехал по направлению к Трехгорной со стороны Сергеевской. Он двигался в ту же сторону, что и велосипедист. Сначала водитель Rush держался справа от машины, но потом начал маневрировать на дороге и выехал на соседнюю полосу.

- В районе дома №13/2 на Первостроителей «Тойота» зацепила 19-летнего велосипедиста, и тот кубарем полетел на асфальт, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Молодой человек получил ушибы и ссадины. В больнице его осмотрели, оказали первую помощь и направили на домашнее лечение.

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