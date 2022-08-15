Группа «Банд'Эрос» выступит перед жителями Хабаровска

Группа «Банд'Эрос» бесплатно выступит перед жителями Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Осенью в Хабаровске пройдет всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». В рамках мероприятия для жителей краевой столицы выступит популярная раньше группа.

- 22 сентября состоится гала-концерт с участием группы «Банд'Эрос» и музыкальных коллективов Дальнего Востока. Все жители города смогут прийти на шоу, вход свободный, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Выступление пройдет на Комсомольской площади. Жителям обещают много качественной и заводной музыки.

Уже 23 и 24 числа в Хабаровске пройдет фестиваль воздушных змеев. «Изюминкой» станет огромный кит, который взмоет в небо над городом.

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