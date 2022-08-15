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Звезды15 августа 2022 6:54

Группа «Банд'Эрос» выступит перед жителями Хабаровска

Они споют для хабаровчан во время всероссийского туристического форума
Александра ЯВИЩЕНКО
Группа «Банд'Эрос» бесплатно выступит перед жителями Хабаровска

Группа «Банд'Эрос» бесплатно выступит перед жителями Хабаровска

Фото: Правительство Хабаровского края

Осенью в Хабаровске пройдет всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». В рамках мероприятия для жителей краевой столицы выступит популярная раньше группа.

- 22 сентября состоится гала-концерт с участием группы «Банд'Эрос» и музыкальных коллективов Дальнего Востока. Все жители города смогут прийти на шоу, вход свободный, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Выступление пройдет на Комсомольской площади. Жителям обещают много качественной и заводной музыки.

Уже 23 и 24 числа в Хабаровске пройдет фестиваль воздушных змеев. «Изюминкой» станет огромный кит, который взмоет в небо над городом.

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