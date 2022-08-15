Количество пенсионеров снизилось в Хабаровском крае Фото: Виктор Гусейнов

В Хабаровском крае за первое полугодие упала численность пенсионеров. Их стало на полтора процента меньше, чем за тот же период 2021 года. Всего в регионе проживают 359,4 тысячи человек, которые получают соцвыплаты по старости, инвалидности и потере кормильца.

- Средний размер назначенных пенсий в крае составил 21 тысячу рублей. В сравнении с первым полугодием предыдущего года это на 15,5% больше, - рассказали в Росстате Хабаровского края.

С учетом индекса потребительских цен реальное увеличение суммы трудовых и страховых выплат достигло 1,9%

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