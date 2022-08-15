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Происшествия15 августа 2022 7:54

Полторы тонны краба нашли в доме у жителя Хабаровского края

Сотрудники пограничной службы задержали мужчину
Александра ЯВИЩЕНКО
Полторы тонны краба нашли в доме у жителя Хабаровского края

Полторы тонны краба нашли в доме у жителя Хабаровского края

Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае задержан житель поселка Иня Охотского района. В его частном доме сотрудники пограничного управления ФСБ России и УФСБ по краю нашли незаконную партию краба.

- Правоохранители обнаружили и изъяли около 1,5 тонны продукции. Из них было 20 особей замороженного синего краба и больше 1,3 тонны варено-мороженной продукции. Все это хранилось в рефрижераторном контейнере на частной территории, - рассказали в пограничном управлении ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По предварительным подсчетам, ущерб государству составил более 18 миллионов рублей. Пока сотрудники ведомств проводят проверку по этому делу. Сейчас мужчина находится под стражей.

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