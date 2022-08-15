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Происшествия15 августа 2022 20:00

Погода в Хабаровске 16 августа будет безветренной

По прогнозу синоптиков, вероятность дождей сегодня крайне мала
Александра ЯВИЩЕНКО
Погода в Хабаровске 16 августа будет безветренной

Погода в Хабаровске 16 августа будет безветренной

Фото: Андрей АБРАМОВ

Вторник в Хабаровске пройдет без особых изменений в погоде. 16 августа синоптики не обещают дождей или опасных метеоявлений. Ветер будет дуть с севера и достигнет скорости 3-9 метров в секунду.

- Ночью температура воздуха опустится до отметок от +14 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Небольшие дожди ожидаются в южных и северных районах края. В центре региона осадки прогнозируются ночью в Советско-Гаванском и Ванинском районах. На большей части территории региона температура поднимется до +30 градусов.

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