В ЕАО задержали водителя с поддельными правами

Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью сотрудники ГИБДД остановили иномарку. За рулем был 32-летний мужчина, который предъявил инспекторам документы, в подлинности которых они усомнились. Как позже выяснилось, права принадлежат хабаровчанину, который никогда не получал водительское удостоверение. Сделать фальшивую «корочку» мужчине помогла знакомая - через нее он купил документ в начале августа. За услугу он заплатил 35 тысяч рублей.

- Нарушителя и его транспортное средство доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Дорожная полиция изъяла у задержанного водительское удостоверение и направила его на экспертизу, по результатам которой примут законное процессуальное решение.

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