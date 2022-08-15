В ЕАО задержали водителя с поддельными правами

Тематическое фото
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ночью сотрудники ГИБДД остановили иномарку. За рулем был 32-летний мужчина, который предъявил инспекторам документы, в подлинности которых они усомнились. Как позже выяснилось, права принадлежат хабаровчанину, который никогда не получал водительское удостоверение. Сделать фальшивую «корочку» мужчине помогла знакомая - через нее он купил документ в начале августа. За услугу он заплатил 35 тысяч рублей.
- Нарушителя и его транспортное средство доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.
Дорожная полиция изъяла у задержанного водительское удостоверение и направила его на экспертизу, по результатам которой примут законное процессуальное решение.
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