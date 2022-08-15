В Биробиджане пропало освещение на улицах

В Биробиджане пропало освещения на улицах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В последнее время участились жалобы биробиджанцев на темные улицы. Горожане жалуются на отсутствие освещения на улицах Калинина, Шолом-Алейхема, Пионерской, проспекте 60-летия СССР и других.
Как выяснилось, на некоторых участках города произошел обрыв линий электропередач, повлекший за собой отключение света. Рабочие уже начали работы по предотвращению неисправности.
- До конца этой недели пообещали вопрос с уличным освещением отработать, - сказал мэр Биробиджана Максим Семенов в своем телеграм-канале.
Выявление и устранение неполадок в инфраструктуре города - задача управления ЖКХ. Они должны регулярно проверять город, фиксировать точки с проблемами освещения и оперативно сообщать о них специалистам для их устранения.
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