В Магадане во время аварии погиб человек. Фото: УГИБДД по Магаданской области.

Утром 14 августа на 63 километре дороги Магадан - Балаганное - Талон произошла автокатастрофа. Столкнулись ехавшие навстречу друг другу автомобили «Митсубиси Паджеро» и «Тойота Калдина», управляемые 26-летними мужчинами.

В результате столкновения 47-летний пассажир «Тойоты» скончался на месте происшествия, не дождавшись прибытия скорой помощи, а водитель авто получил телесные повреждения. Водитель и пассажир «Митсубиси» также получили травмы.

- По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

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