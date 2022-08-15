В ЕАО чуть не взорвался дачный домик Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В начале первого ночи загорелся дом на улице Таежной. Бригаду пожарных вызвали соседи - они услышали треск шифера и, выйдя на улицу, обнаружили, что горит дачный домик. Владельцев на месте возгорания не было.

На вызов приехали десять пожарных. Также на место происшествия прибыли энергетики и специалисты газовой службы. К их приезду деревянный дом был целиком охвачен огнем. Пожарные ликвидировали возгорание и вынесли из дома один газовый баллон.

- В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, - рассказали в пресс-службе МЧС по ЕАО.

Возможной причиной возгорания были неполадки электросети. Ущерб от возгорания устанавливается.

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