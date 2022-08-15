Реставрацию монумента «Маска скорби» в Магадане закончат осенью. Фото: мэрия Магадана.
Завершаются работы по удалению слоя краски с центральной скульптуры монумента «Маска скорби» в Магадане. Впереди реставрация платформы, ремонт фундамента, закрепление бронзовых скульптур в нише позади лицевой части монумента, восстановление валунной обваловки вокруг сооружения. Также улучшат входную арку, блоки с названиями лагерей, камни с символами основных мировых религий и советской символикой. Закончат реставрацию благоустройством.
- Торжественное открытие «Маски скорби» после реставрационных работ состоится 30 октября этого года, в День памяти жертв политических репрессий, - рассказали в мэрии Магадана.
Работы на мемориале идут с 2020 года.
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