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Общество15 августа 2022 10:00

Реставрацию монумента «Маска скорби» в Магадане закончат осенью

Торжественное открытие состоится в День памяти жертв политических репрессий
Диана КАЦКО
Реставрацию монумента «Маска скорби» в Магадане закончат осенью. Фото: мэрия Магадана.

Реставрацию монумента «Маска скорби» в Магадане закончат осенью. Фото: мэрия Магадана.

Завершаются работы по удалению слоя краски с центральной скульптуры монумента «Маска скорби» в Магадане. Впереди реставрация платформы, ремонт фундамента, закрепление бронзовых скульптур в нише позади лицевой части монумента, восстановление валунной обваловки вокруг сооружения. Также улучшат входную арку, блоки с названиями лагерей, камни с символами основных мировых религий и советской символикой. Закончат реставрацию благоустройством.

- Торжественное открытие «Маски скорби» после реставрационных работ состоится 30 октября этого года, в День памяти жертв политических репрессий, - рассказали в мэрии Магадана.

Работы на мемориале идут с 2020 года.

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