Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 10:30

В 11 детских лагерях Комсомольска-на-Амуре обнаружили нарушения

Проблемы оказались в организации питания и пожарной безопасности
Диана КАЦКО
В 11 детских лагерях Комсомольска-на-Амуре обнаружили нарушения

В 11 детских лагерях Комсомольска-на-Амуре обнаружили нарушения

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Городская прокуратура провела проверку соблюдения всех необходимых правил в пришкольных детских лагерях. В результате выявлен ряд нарушений при организации питания и обеспечении пожарной безопасности.

Прокурор города внес представления руководителям 11 организаций. Приняты меры к устранению нарушений - восстановили аварийное освещение, расчистили пути эвакуации, сотрудники прошли профгигиеническую подготовку и аттестацию. Теперь в организациях присутствуют документы, подтверждающие безопасность продуктов, используемых для приготовления пищи.

- К дисциплинарной ответственности привлечено 14 виновных должностных лиц, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

23 должностных и юридических лица привлекли к административной ответственности по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», «Нарушение требований пожарной безопасности» в виде предупреждений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.