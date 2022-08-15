24 бочки с химикатами нашли в хабаровском питомнике Лукашова

Более двух десятков бочек с химикатами нашли в Хабаровске. Фото: телеграм-канал «Город Золотой».

Как выяснилось, в бочках нашли вещества с содержанием 60% активного хлора. Кто оставил опасный груз, до сих пор неизвестно.

Активный хлор токсичен и представляет опасность как для человека, так и для окружающей среды. Экоинспекторы зафиксировали факт незаконной свалки, дальше ситуацией займется прокуратура.

- Была проведена проверка парка. Накануне было выявлено 16 мест складирования отходов, в том числе строительных. Было внесено представление в адрес «Службы охраны животного мира и особо охраняемых территорий». Также проводится проверка по факту обнаружения бочек с белым веществом внутри, - сказал Евгений Стерлигов, и. о. хабаровского межрайонного природоохранного прокурора.

Это не первый случай нелегального сброса отходов на питомнике. Весной здесь же нашли несколько мешков со свиными шкурами - прохожие обнаружили их по отвратительному запаху, который шел от импровизированной свалки.

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