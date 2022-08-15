«Бесправный» водитель мопеда из Комсомольска оборвал жизнь теленка Фото: Виктория МИНАЕВА

Мопедист ехал по трассе у Комсомольска-на-Амуре в тот момент, когда теленок без присмотра хозяина переходил дорогу. Все произошло в вечернее время, поэтому водитель не смог вовремя заметить бычка и наехал на него.

Теленок получил серьезные травмы и скончался на месте до приезда специалистов. Столкновение не прошло бесследно и для владельца железного коня. В результате падения 55-летний мужчина получил серьезный перелом берцовой кости. На данный момент он проходит лечение в комсомольской больнице.

Как позже выяснилось, хозяин животного имеет инвалидность, из-за чего отпускал теленка пастись одного. По факту гибели теленка возбудили административное производство. Вопрос о возмещении фермеру ущерба решит суд.

- Мопедист лично знаком с хозяином теленка, и есть высокая вероятность, что мужчины уладят инцидент, придя к компромиссу, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Водитель мопеда в момент столкновения был трезвым, однако прав на управление мопедом у него не было.

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