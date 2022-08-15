На фестивале воздушных змеев в Хабаровске покажут 50-метрового кита Фото: Правительство Хабаровского края

23 и 24 сентября на набережной имени адмирала Невельского пройдет праздник воздушных змеев. Он совпадет со временем проведения всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток».

- Наша задача сделать так, чтобы всероссийский туристический форум был и полезной деловой площадкой для отрасли, и праздником для гостей и жителей края, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Главной изюминкой праздника станет запуск 50-метрового кита. Он будет не один, в небо запустят и экземпляры поменьше. На фестивале будут проводить мастер-классы по изготовлению воздушных змеев - любой желающий сможет запустить в воздух свое уникальное творение. Фестиваль будет проходить на пространстве от речного вокзала до утеса.

Помимо изготовления воздушных змеев гостям фестиваля предложат и другие развлечения - будут организованы фотозоны, танцевальная площадка с треками от диджея, фудкорты. Жители края смогут подробно узнать об услугах туроператоров и оценить туристический потенциал районов.

Культурная программа фестиваля включает в себя концерт с участием группы «Банд’Эрос» и музыкальных групп Дальнего Востока - он пройдет 22 сентября.

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