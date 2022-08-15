В конце августа Хабаровск ждет новая волна паводков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Наиболее сложная обстановка с паводком на данный момент в Амурской области и Зайбакальском крае. 12 августа на территориях регионов ввели режим ЧС. В течение двух недель последствия паводков ликвидируют 494 человека и 171 единица техники. Пик паводка ожидается в конце августа в Хабаровском крае.
- Национальный центр управления в кризисных ситуациях держит ситуацию на контроле. Завтра я провожу в Хабаровске совещание по данному вопросу, - рассказал глава МЧС Александр Куренков.
В случае ухудшения обстановки на место направятся Амурский, Сибирский и Камчатский центры МЧС в составе 150 человек, 11 единиц техники и 21 плавательного средства.
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