Хабаровский край получит дополнительные средства на восстановление после паводков Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство России готовит поручение Минфину проработать вопрос о дополнительной помощи регионам, пострадавшим от паводков. Хабаровский край входит в число субъектов, которые получат поддержку государства.

- Финансирование нужно для восстановления транспортной инфраструктуры, выплаты денежной помощи пострадавшим, проведения срочных аварийных работ, возмещения ущерба сельхозпроизводителям. В борьбе со стихией важно по возможности действовать на опережение, - отметил Михаил Мишустин.

В бюджете на ближайшие три года предусмотрено 15 миллиардов рублей на защиту населения от паводков. Их направят на строительство и восстановление 32 гидротехнических объектов. 23 из них находятся на территории Дальнего Востока.

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