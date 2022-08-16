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Общество15 августа 2022 22:07

Хабаровский край получит дополнительные средства на восстановление после паводков

Об этом сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский край получит дополнительные средства на восстановление после паводков

Хабаровский край получит дополнительные средства на восстановление после паводков

Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство России готовит поручение Минфину проработать вопрос о дополнительной помощи регионам, пострадавшим от паводков. Хабаровский край входит в число субъектов, которые получат поддержку государства.

- Финансирование нужно для восстановления транспортной инфраструктуры, выплаты денежной помощи пострадавшим, проведения срочных аварийных работ, возмещения ущерба сельхозпроизводителям. В борьбе со стихией важно по возможности действовать на опережение, - отметил Михаил Мишустин.

В бюджете на ближайшие три года предусмотрено 15 миллиардов рублей на защиту населения от паводков. Их направят на строительство и восстановление 32 гидротехнических объектов. 23 из них находятся на территории Дальнего Востока.

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