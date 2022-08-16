132 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае с 15 по 16 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Хабаровском крае быстро распространяется, число заболевших растет каждый день. За последние сутки с 15 по 16 августа заразились 132 жителя региона. Три человека были госпитализированы из-за тяжелого течения болезни и осложнений. Летальных случаев зафиксировано не было.

- Всего с ковидом в больницах края помощь медиков получают 76 пациентов. Еще 750 заболевших находятся на амбулаторном лечении, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

За последний день вылечились 67 человек, а за все время пандемии - 202 919 жителей региона.

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