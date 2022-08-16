Сотрудники МЧС Хабаровска вылетели на поиски пропавшего мужчины на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе имени Полины Осипенко пропал 58-летний мужчина. Как известно полиции, он был на участке, где заготавливают лес, а потом ушел в неизвестном направлении. После этого его никто не видел и не знает, где он может находиться. С момента пропажи прошло несколько дней.

- 15 августа из Хабаровска на вертолете Ми-8 вылетела группа поисково-спасательного отряда и кинологи. У них есть необходимое снаряжение для поисков и обустройства временного лагеря на случай, если операция будет длиться несколько дней, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Проведя в воздухе весь световой день, спасатели никого не обнаружили. Авиаразведка не принесла результатов. Утром 16 августа они приступили к наземным поискам.

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