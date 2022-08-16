Воры украли пистолет из машины таксиста в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

15 августа в полицию обратился житель Индустриального района. Он рассказал, что ночью неизвестные ограбили его машину. В салоне «Тойоты Короллы» находились документы автовладельца и пневматический пистолет.

- Сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей. На основании заявления заведено уголовное дело. За взлом машины и кражу чужого имущества виновникам грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России.

Место преступления осмотрели сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются детали преступления, проводится следствие.

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