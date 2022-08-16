Взрывы прогремят в Биробиджане 17 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 августа жители Биробиджана могут услышать взрывы. Мэрия города просит отнестись к этому спокойно и не паниковать. С 11:00 до 12:00 в карьере строительного камня, который расположен в семи километрах от города, будут проводить буровзрывные работы.

- На месторождении «Биробиджанское», расположенном на севере от столицы, будет работать ООО «Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой», - рассказали в мэрии Биробиджана.

Буровзрывные работы проводят, чтобы отделить скальные горные породы от основного массива. Подготовительные работы не создают много шума, поэтому жители города смогут услышать только сами взрывы в момент детонации.

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