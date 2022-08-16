Столкнул с лестницы и отказался признать вину: хабаровчанин неумышленно убил мужчину

Суд вынес приговор по делу об убийстве по неосторожности в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На лестничной площадке ресторана на Тихоокеанской 37-летний житель Хабаровска поругался с другим гостем заведения, который перегородил ему вход. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Мужчина схватил оппонента за ворот и резко оттолкнул от себя.
- Потеряв равновесие и упав с лестницы, хабаровчанин ударился головой о бетонный пол. От полученной черепно-мозговой травмы он умер на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На виновника завели уголовное дело.
- Следователи опросили свидетелей и провели экспертизы, после чего предъявили обвинение мужчине. Свою вину он не признал, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Суд вынес приговор. Виновника приговорили к полутора годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии-поселении.
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