Набор в батальон «Барон Корф» продолжается в Хабаровском крае Фото: @bikinadm Фото: Социальные сети

Формирование особого именного батальона связи «Барон Корф» продолжается в Хабаровском крае. В него могут вступить все желающие в возрасте от 18 до 50 лет на срок от шести месяцев до трех лет. Принимают только тех, у кого нет судимостей.

- В приоритете те, кто работает в IT-индустрии или связан с коммуникационными технологиями, - рассказали в администрации Бикинского района Хабаровского края.

Михаил Дегтярев подписал распоряжение, согласно которому все контрактники, вступившие в батальон, получат единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Задать вопросы можно по телефонам 8 (42155) 24-5-70, 8 (42155) 24-4-72, 8 (4212) 39-71-93.

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