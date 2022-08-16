66 коров и баранов пытались нелегально пересечь мост через Амур Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям пресекло незаконный ввоз сельскохозяйственных животных.

12 августа местный фермер перевозил 16 коров и 50 овец из Читинской области в Приморский край. Однако у мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов, а также не был согласован маршрут перевозки.

- За перевозку животных с нарушением ветеринарных правил Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных», - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Парнокопытных отправили отбывать карантин на площадку временного содержания задержанных животных.

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