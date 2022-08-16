В Советской Гавани сотрудники полиции почтили память коллеги, погибшего на службе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Советской Гавани сотрудники полиции почтили память своего коллеги, погибшего при выполнении служебного долга. В торжественном мероприятии поучаствовали руководство и личный состав ОМВД по Советско-Гаванскому району, ветераны ведомства. Присутствующие возложили венок на обелиск героя и почтили память о нем минутой молчания. С речью выступил Рифнур Хасанов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел. Он напомнил всем о героизме старшины милиции Игоря Чернея.

Летом 1995 года в полицию поселка Заветы Ильича поступил вызов. Неизвестные напали на военный объект, убили двух часовых и украли их автоматы. Вызов принял Игорь Черней. Вместе с лейтенантом милиции Виктором Вахтуровым он выехал на место происшествия. На 28-м километре они увидели двух мужчин. У одного в руках был большой предмет, завернутый в покрывало. Правоохранители остановились, а подозреваемые побежали в лесной массив.

Началась погоня. Игорь Черней побежал за преступниками, а Виктор Вахтуров попытался преградить путь беглецам, оббежав их с другой стороны. Они сделали предупредительные выстрелы в воздух. После этого Игорь Черней смог догнать мужчин, но в него была выпущена автоматная очередь. Он погиб на месте. Ему был 31 год.

- Примером мужества и отваги был и остается для нас Игорь Черней, память о котором будет вечно жить в наших сердцах. Мы отдаем ему дань уважения и говорим слова благодарности за честно и мужественно выполненный служебный долг, - сказал Максим Карцев, врио начальника отдела МВД России по Советско-Гаванскому району.

Старшина милиции был посмертно награжден орденом Мужества. По приказу МВД России его имя навечно занесено в списки личного состава отдела внутренних дел Советско-Гаванского района.

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