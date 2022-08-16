Новая клиника для лечения памяти открылась в Комсомольске

Лечить память будут в новой клинике Комсомольска Фото: Олег УКЛАДОВ

В Комсомольске-на-Амуре появилась «Клиника памяти». Это уже третье профильное отделение в Хабаровском крае. Жители города смогут пройти здесь спецкурс для повышения когнитивных способностей и развития памяти. Лечебная программа рассчитана на шесть недель. Пациенты будут проходить терапию под присмотром клинического психиатра.

- Первые 10 участников курса у нас отобраны. Перед занятиями с ними проводилась психодиагностика: общение, тесты на память, мышление, уровень депрессии и тревожности. Занятия будут проходить три раза в неделю, Курс состоит из трех блоков: психические тренинги, когнитивные тренировки по развитию памяти и воображения, арт-терапия. Самому взрослому участнику 74 года, - сказала Юлиана Герасимова, клинический психиатр больницы Комсомольска.

До конца года 30 жителей Комсомольска пройдут реабилитацию. Получить консультацию или записаться на лечение можно по телефону: +7 (914) 416-03-11.

Напомним, что первая «Клиника памяти» открылась в феврале 2021 года в Хабаровске. Чуть позже в краевой столице открыли еще одно отделение. За полтора года помощь получили 120 человек. Среди них не только пожилые люди. Много молодых также имеют проблемы с памятью, и хорошо, что теперь у них появится возможность поработать с проблемой на профессиональном уровне.

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