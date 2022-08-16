Разборки в бизнес-классе: пассажир рейса Владивосток-Хабаровск устроил пьяный дебош Фото: Дарья АСЛАМОВА

Утренний полет из Владивостока в Хабаровск был омрачен поведением пассажира бизнес-класса. В Сеть просочилось видео, судя по которому, мужчина устроил скандал с одним из пассажиров. В дело попыталась вмешаться бортпроводница, но пребывающий не в самом адекватном состоянии парень ее будто и не замечал. Зачинщик всячески игнорировал просьбы персонала авиакомпании.

После приземления в Хабаровске нервного молодого человека встретили сотрудники полиции.

- Одного пассажира рейса SU5600 задержали. Он находится в состоянии алкогольного опьянения и пока еще даже не опрошен, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы транспортной полиции Хабаровска.

«КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

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