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Происшествия16 августа 2022 2:54

Разборки в бизнес-классе: пассажир рейса Владивосток - Хабаровск устроил пьяный дебош

Пьяный пассажир бизнес-класса учинил скандал на рейсе из Владивостока в Хабаровск
Кирилл КЕМЕНЕВ
Разборки в бизнес-классе: пассажир рейса Владивосток-Хабаровск устроил пьяный дебош

Разборки в бизнес-классе: пассажир рейса Владивосток-Хабаровск устроил пьяный дебош

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Утренний полет из Владивостока в Хабаровск был омрачен поведением пассажира бизнес-класса. В Сеть просочилось видео, судя по которому, мужчина устроил скандал с одним из пассажиров. В дело попыталась вмешаться бортпроводница, но пребывающий не в самом адекватном состоянии парень ее будто и не замечал. Зачинщик всячески игнорировал просьбы персонала авиакомпании.

После приземления в Хабаровске нервного молодого человека встретили сотрудники полиции.

- Одного пассажира рейса SU5600 задержали. Он находится в состоянии алкогольного опьянения и пока еще даже не опрошен, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы транспортной полиции Хабаровска.

«КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

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