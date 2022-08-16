В августе и сентябре хабаровчане останутся без горячей воды
Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК
Энергетики «Хабаровских тепловых сетей» уведомляют горожан о начале испытаний теплотруб. Первыми без горячей воды останутся пользователи ТЭЦ-2.
Так, по информации АО «ДГК», с 24 до 26 августа отключения планируются:
- в Кировском районе (Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар);
- Центральном районе (Амурский бульвар, улицы Шеронова и Ленина от площади Блюхера до Шевченко, нечетная сторона улицы Гамарника);
- Индустриальном районе (Калинина - переулок Доступный - Волочаевская, четная сторона Гамарника).
Следующая череда отключений произойдет уже в сентябре.
- С 6 по 9 сентября испытают прочность труб ТЭЦ-1. Горячую воду на этот период отключат в Индустриальном районе, - рассказали в пресс-службе филиала «Хабаровской генерации».
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