На перехвате: полицейские задержали вора в Хабаровске, не оставив ему шансов скрыться

Полиция поймала карманника с поличным в Хабаровске
Фото: Евгения ГУСЕВА
Хабаровчанка пришла в павильон на Краснореченской, чтобы купить овощи. Она положила свой смартфон за 78 тысяч рублей в задний карман штанов, пока стояла у прилавка и выбирала товар. К ней сзади подошел мужчина, незаметно достал телефон и попытался убежать.
- Сразу же отреагировали полицейские. Они поймали грабителя, у которого при себе оказался украденный гаджет. Его вернули законной владелице, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Задержанным оказался 36-летний мужчина. У него не было определенного места жительства и работы. Раньше он уже привлекался за грабежи и даже отбывал срок. На него завели дело. В этот раз он может лишиться свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится в СИЗО.
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