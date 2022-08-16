Спасенный амурский тигр Гектор вернется в Хабаровский край 23 августа

Спасенный амурский тигр возвращается в Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

Амурский тигр по кличке Гектор появился на свет в передвижном зоопарке. Все было хорошо, пока три года назад на территорию их базы не проник мужчина, который хотел украсть животное. Он сорвал несколько досок, из которых была сколочена клетка. Схватив тигренка за задние лапы, злодей резко потянул его на себя. В этот момент подоспела мама малыша и отбила его у похитителя.

- Животное получило тяжелые травмы. У него оказались порваны коленные сухожилия и тазобедренные связки. Из-за этого он больше никогда не сможет встать на задние лапы, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Тигренка отправили на лечение в челябинский приют «Спаси меня». Три года ушло на его восстановление. Теперь повзрослевшего и возмужавшего хищника решено отправить на родину. Гектор уже направляется в свой постоянный дом. Он будет жить в реабилитационном центре «Утес» для диких животных. Его ждут уже 23 августа.

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