Мошенники обманули троих жителей Хабаровска на три с половиной миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительнице Хабаровска позвонили с неизвестного номера и, представившись менеджером инвестиционной компании, объявили потерпевшую победительницей конкурса. По легенде, которую придумали мошенники, победителям полагался приз - сертификат на участие в семинаре по инвестиционной деятельности.

Женщине действительно провели несколько дистанционных занятий, после чего предложили ей применить полученные знания на практике и попробовать себя в качестве трейдера. Хабаровчанка согласилась и перевела на счет мошенников почти полтора миллиона рублей, после чего ее аккаунт заблокировали и перестали выходить на связь.

Следующей жертвой аферистов стал предприниматель. Мошенник позвонил ему и, представившись сотрудником банка, рассказал, что со счета мужчины списываются деньги. Для сохранения средств злоумышленник предложил отправить деньги на резервный счет, а получив чужие сбережения, аналогично предыдущему случаю перестал отвечать на звонки. На чужой потере аферист заработал около 630 тысяч рублей.

Самой щедрой жертвой мошенников оказалась 84-летняя пенсионерка. Женщина поверила «сотруднику банка», рассказавшему, что ее деньги в опасности, и перевела на «резервный счет» 1 миллион 400 тысяч рублей. Осознав произошедшее, женщина обратилась в полицию.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску начали поиск преступников.

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