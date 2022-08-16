Лесные пожары полностью потушены в Хабаровском крае

Лесные пожары в Хабаровском крае полностью потушены
Фото: Правительство Хабаровского края
По словам начальника МЧС, в регионе ситуация с возгораниями долго оставалась напряженной. На координационном совещании, которое прошло в Хабаровске, глава ведомства сказал, что по состоянию на 15 августа все лесные пожары потушены. Немногим ранее, 12 августа, в Хабаровском крае отменили региональный режим ЧС.
- По нашим данным, все очаги пожаров ликвидированы. Площадь пожаров в этом году более чем в три раза превышала показатели прошлого года, - сказал Александр Куренков.
Ситуация была настолько серьезной, что правительству края даже пришлось просить ввести региональный режим ЧС, который не объявляли с 2012 года.
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